ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

استشاري نفسي: إذا توفرت فيك هذه الأعراض فأنت مدمن للسوشيال ميديا

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 08:26 م
استشاري نفسي: إذا توفرت فيك هذه الأعراض فأنت مدمن للسوشيال ميديا
طباعة
كساب أحمد
 

قال الدكتور إبراهيم مجدي، استشاري الطب النفسي، إن إدمان مواقع التواصل الاجتماعي يتميز عن إدمان المخدرات بأن المدمن بعد علاجه منها يعود لاستخدامها مرة أخرى، لكن بشكل إيجابي، أما إدمان المخدرات فعلاجها يكون بالإبتعاد عنها بالمطلق.

وأضاف "مجدي"، خلال حواره مع فضائية "on e"، مساء الإثنين، أن بعض مدمني مواقع التواصل الاجتماعي ينكرون ذلك، ولكن هناك علامات للإدمان مواقع التواصل الاجتماعي منها: استخدامها لمدة 10 ساعات في اليوم الواحد، او إدمان الألعاب عليها خاصة لدى الأطفال، لأن هذا يزيد التلعثم، خلاف التضايق بشكل كبير عند عدم الحصول على إعجاب لتعليقاته.
المزيد عن: مصر سوشيال ميديا توك شو اخبار مصر إدمان
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
هيديرسفيلد تاون
0
x
22:00
0
فولهام
الدوري الإسباني
إسبانيول
0
x
22:00
0
أتلتيك بيلباو
الدوري المصري الممتاز
الزمالك
2
x
19:00
1
حرس الحدود
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/5/2018 9:10:02 PM