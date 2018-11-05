استشاري نفسي: إذا توفرت فيك هذه الأعراض فأنت مدمن للسوشيال ميديا



قال الدكتور إبراهيم مجدي، استشاري الطب النفسي، إن إدمان مواقع التواصل الاجتماعي يتميز عن إدمان المخدرات بأن المدمن بعد علاجه منها يعود لاستخدامها مرة أخرى، لكن بشكل إيجابي، أما إدمان المخدرات فعلاجها يكون بالإبتعاد عنها بالمطلق.



وأضاف "مجدي"، خلال حواره مع فضائية "on e"، مساء الإثنين، أن بعض مدمني مواقع التواصل الاجتماعي ينكرون ذلك، ولكن هناك علامات للإدمان مواقع التواصل الاجتماعي منها: استخدامها لمدة 10 ساعات في اليوم الواحد، او إدمان الألعاب عليها خاصة لدى الأطفال، لأن هذا يزيد التلعثم، خلاف التضايق بشكل كبير عند عدم الحصول على إعجاب لتعليقاته.

