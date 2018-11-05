محمد إمام يكشف بطلة فيلمه الجديد "لص بغداد"

رد الفنان الشاب محمد إمام، على الشائعات التي انتشرت حول الممثلة التي تشاركه بطوله فيلمه الجديد.

وقال إمام إنهما ممثلتين وليست واحدة، لكنه لم يذكر أسميهما.

وكان المخرج أحمد خالد موسى قال أنه يواصل تحضيرات فيلمه الجديد "لص بغداد" والذي حدد له موعدا نهائيا لتصويره منتصف نوفمبر الجاري، موضحا أن سبب تأجيل تصويره طوال الفترة الماضية يرجع إلى تحديد أماكن التصوير الداخلية والخارجية التي تتطلب تجهيزات كثيرة، خاصة أن الفيلم به مشاهد صعبة وتحتاج وقتا طويلا لتصويرها وتقنية عالية، لأن قصته جديدة ومختلفة.

وأوضح أحمد خالد لـFilFan.com أنه تم اختيار فتحي عبد الوهاب، ومحمد عبد الرحمن الشهير بـ"توتا" لمشاركة محمد عادل إمام في بطولة العمل، وبالفعل وقّعوا العقد.