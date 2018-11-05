في ذكرى وفاته الخامسة.. الفريق عبدالمحسن مرتجي "رجل الحرب والسياسة وكرة القدم"

يصادف اليوم الذكرى الخامسة لوفاة الفريق عبد المحسن كامل مرتجى، الرئيس الراحل للنادي الأهلي.

ويعد مرتجي واحداً من الرجال القلائل الذين جمعوا بين السياسة والحرب وكرة القدم فى مصر فى القرن العشرين، وفضلاً عن دوره فى خدمة الجيش المصرى فى أوقات هى الأصعب فى تاريخنا المعاصر، إلا أنه أيضاً توج مسيرة حياته بخدمة النادى الأهلى الأعرق عربياً وإفريقياً .

ويلقى لكم "الفجر الرياضي" لمحة سريعة من المسيرة التاريخية المشرفة للفريق مرتجي، على النحو التالي :

الاسم: الفريق عبد المحسن كامل مرتجي.

الرئيس التاسع للنادى الأهلى المصرى.

الفترة الأولى : (15ديسمبر 1965 إلى 13 يوليو 1967 ).

الفترة الثانية : ( 8 نوفمبر 1972 إلى 12 ديسمبر 1980 ).





ولد الفريق مرتجي الذي لقب بـ" رجل الحرب وكرة القدم " فى عام 1916 بمحافظة القاهرة، وتخرج من الكلية الحربية عام 1937، ثم تدرج في الترقي حتي وصل إلي قيادة اللواء السادس المستقل بالقنطرة شرق برتبة عميد. كما تولى رئاسة هيئة تدريب الجيش.





تولى الفريق أول مرتجي قيادة القوات العربية باليمن خلال الفترة من عام 1963 حتي 1965 وحصل علي نجمة الشرف العسكرية أثناء حرب اليمن في أبريل من عام 64 ثم تولى قيادة القوات البرية قبل أن يعود مرة أخرى الي اليمن في عام 1966.





وقاد الفريق أول مرتجي الجبهة الشرقية وجبهة سيناء و قيادة القوات البرية في حرب عام 67 وتعد رسالته الأولى التي وجهها لقواته في الثاني من يونيو عام 67 من الوثائق المهمة المنشورة على نطاق واسع حاليًا، يعتبرها البعض دليلا على أن حالة ضباط وجنود الجيش المصري كانت مخالفة تماما لما يحدث بين كبار القادة والمسئولين.





ونتيجة للتحقيقات حول أسباب النكسة، فقد تمت إقالته من الجيش، وعلى الرغم من ذلك، فهو رجل عسكري محترم قيل عنه أنه رجل كل العصور، حيث ذاق حلاوة الانتصار، ومرارة الانكسار، وشارك في عدة حروب ويعد من ابرز قادة القوات البرية.





تولى مرتجى رئاسة النادى الأهلى فى الستينيات والسبعينيات، وإرتبط اسمه بالنادى الأهلى، عندما تولى رئاسته فى المدة من 15 ديسمبر 1965 حتى 13 يوليو 1967، بتكليف رسمى من الرئيس جمال عبد الناصر وقرار من المشير عبد الحكيم عامر، بعد تدهور نتائج النادى الأحمر، فكان يجب للقيادة السياسية وقتها أن تتدخل.





ثم عاد بعدها مرة أخرى لرئاسة النادى الأهلى ولكن هذه المرة بالانتخاب فى الفترة من 8 نوفمبر 1972، حتى 12 ديسمبر 1980، وشهد معه النادى الأهلى طفرة فى نتائجه وعودة البطولات مرة أخرى.





وخلال فترة رئاسة الفريق مرتجي للقلعة الحمراء، فقد توج الفريق بالعديد من البطولات المحلية وعاش فترة من أزهى عصوره الكروية، حيث حصل الأهلى على بطولة الدورى العام 5 مرات وبطولة كأس مصر 3 مرات.





ومن الجدير بالذكر، أن الفريق عبدالمحسن مرتجي هو والد المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي الحالي والذي يرأسه الكابتن محمود الخطيب.





اشتهر الفريق مرتجى بعشقه للنادى الأهلى، وكان له جملة شهيرة يرددها دائمًا وهى: "عظمة مصر موجودة فى النادى الأهلى"، وقد وظل عبد المحسن مرتجى يتردد داخل جدران النادى حتى أخر أيام حياته والتى شهدت مرضه، حتى توفى فجر يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2013 عن عمر يناهز 97 عام.