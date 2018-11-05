عاجل.. محامي منى عراقي يكشف تفاصيل القبض عليها

كشف أحمد حمزة، محامي الإعلامية منى عراقي، ملابسات القبض عليها، وعرضها على نيابة شمال القاهرة اليوم الإثنين.





وقال "حمزة": إن الواقعة بدأت بتلقي منى عراقي معلومة من أحد فريق إعدادها تفيد بوجود سيدة تدعى "صفية" طباخة وتقوم باختطاف الأطفال وبيعهم بمنطقة الأزبكية، لافتًا إلى أن الإعلامية اتجهت و4 من فريق الإعداد وصوروا السيدة بدائرة قسم الأزبكية ثم اتجهت" عراقي" وأبلغت الشرطة.





وأوضح أن قسم شرطة الأزبكية تحفظ على منى عراقي و4 من فريق إعدادها بالإضافة للمتهمة الأخرى "صفية".





وانهارت المتهمة صفية قبيل بدء التحقيقات وقالت مهاجمة الإعلامية "عاوزة تحبسيني يا منى يا عراقي".