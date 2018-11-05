العربية- السعودية | بومبيو: كثير من الأوروبيين يدعمون ما نقوم به تجاه إيران

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قال وزير الخارجية مايك بومبيو، الاثنين، إن كثيراً من الأوروبيين يدعمون ما نقوم به تجاه إيران.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي جمعه بوزير الخزانة الأميركي، أن السعودية "تقدم دعماً كبيراً" في مواجهة الإرهاب، بينما تزعزع إيران استقرار المنطقة.

واعتبر بومبيو أن الاتفاق النووي مع إيران لم يمنع تدخلاتها في دول المنطقة.

وأعلن أن واشنطن تعفي الصين والهند واليابان من العقوبات على قطاع النفط الإيراني. وقال الوزير إن أكثر من 20 دولة خفضت بالفعل وارداتها من النفط الإيراني وحجم الخفض أكثر من مليون برميل.

إلى ذلك، قال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوشين، إنه "سنعمل على ضمان حصول الإيرانيين على المواد الإنسانية".

وأضاف منوشين أن إيران ستظل معزولة دولياً حتى تغير من سلوكها.

ودخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على طهران حيز التنفيذ الاثنين، حيث تطال قطاعين حيويين بالنسبة لطهران هما النفط والبنوك، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات.

كما تهدف الإدارة الأمريكية للوصول بصادرات النفط الإيراني إلى المستوى صفر.

المصدر: صحيفة العربية



