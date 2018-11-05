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مركز علاج إدمان الإنترنت: 75% من حوادث الطرق بسبب الهاتف المحمول

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 07:07 م
مركز علاج إدمان الإنترنت: 75% من حوادث الطرق بسبب الهاتف المحمول
باترك وانسيت
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داليا الحسين
 
قال باترك وانسيت، مؤسس مركز علاج إدمان الإنترنت بالسويد إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في جلسة التواصل الاجتماعي بمنتدى شباب العالم كان مثير للإعجاب.

وأكد خلال لقاء خاص فضائية "dmc"، مساء الإثنين أن الهاتف المزيف يقلل من إدمان الإنترنت، حيث لا يوجد به كاميرا أو "واي فاي".

وأشار مؤسس مركز علاج إدمان الانترنت بالسويد، إلى أن الصين وكوريا الجنوبية أكثر الدول "إدمان للإنترنت"، متابعًا: "عدد الوفيات من الصور السيلفي أكثر من سمك القرش حيث يصل إلى 200 ألف شخص".

ونوه إلى أن 75% من حوادث الطرق بسبب استخدام الهاتف المحمول، لافتًا إلى أنه يجب استخدام العقل أكثر من التكنولوجيا لاسيما أن الجيل الجديد لديه تركيز أقل بسبب التكنلوجيا.
المزيد عن: هاتف محمول منتدى العالم باترك وانسيت
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