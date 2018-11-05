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علماء يفشلون في تحديد جسم غريب مر بجانب الأرض!

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 05:32 م
علماء يفشلون في تحديد جسم غريب مر بجانب الأرض!
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فشل الباحثون والخبراء في الوصول إلى جواب نهائي، وعدم معرفة نوع الجسم الغريب الذي مر بجانب الأرض العام الماضي، وهو يشبه حجم مبنى "إمباير ستيت" في نيويورك، وفقا لموقع "ديلي ستار" البريطاني.

وذكر علماء أن "قطعة الفضاء الغريبة"، التي أطلق عليها اسم "أومواموا"، قد تكون "نجما مذنبا"، مشيرين إلى أنها كانت تتحرك بسرعة حول الشمس بدلا من أن تبطئ سرعتها.

ويقول الباحثون في مركز هارفارد للفيزياء الفلكية، إن حركة الجسم وسرعته، قد تكون مؤشرا على أنه "جسم فضائي".

وأوضح الباحث أبراهام لوب "أن تسرع أمام الشمس يعني أن ضوء الشمس ينعكس مباشرة على سطحك، وأعتقد أن الجسم نحيل للغاية وهو ما يسمح له بالمرور أمام الأرض بشكل سريع جدا".

وفي المقابل، كشف يوري ميلنر، الباحث في علوم الفيزياء، أن شكل الجسم مستطيل وغريب مقارنة مع الكويكبات أو المركبات الفضائية، مضيفا "يبقى السؤال: من أين أتى هذا الشيء ومن صنعه؟"
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