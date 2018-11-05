محافظة الوادي الجديد تشارك في مهرجان التمور بواحة سيوة



يشارك في تنظيم المهرجان الرابع هذا العام منظمة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بالتنسيق مع وزارة الصناعة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو".



وأضاف، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، إن المحافظة تشارك في مهرجان سيوة للتمور في نسخته الرابعة من خلال عرض منتجات المحافظة من التمور المختلفة وكذلك المشغولات اليدوية البيئية واللوحات الفنية والتي أغلبها من صناعات الخوص وجريد النخيل وتعبر عن الفلكلور الواحاتي، بالإضافة إلى تخصيص جناح لعرض منتجات المصانع الحكومية ومصانع القطاع الخاص بهدف عرض جميع أنواع التمور التي تتميز بها المحافظة، في ظل أن الوادي الجديد تمتلك نحو 2 مليون نخلة تنتج أجود أنواع التمور.



وأوضح أن المهرجان يقام هذا العام في الفترة من 7–9 نوفمبر الجاري، والمحافظة تحرص سنويا على المشاركة، لإظهار إمكانات المحافظة في صناعة وتعبئة وتغليف التمور، والتعرف على كل ما هو جديد وحديث في مجال صناعة التمور وزراعة أشجار النخيل، والأصناف والأنواع الجيدة سواء الجافة أو النصف جافة أو الرطبة بهدف تعظيم الاستفادة من جميع انواع التمور بالوادي الجديد.



أعن الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، عن مشارك محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، في المهرجان الرابع للتمور المصرية بواحة سيوة التابعة لمحافظة مطروح.