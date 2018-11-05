ضبط متهم بسرقة دراجة بخارية وبحوزته سلاح أبيض في أسيوط

تمكن ضباط فرع مباحث شركات النقل بأسيوط، من ضبط المدعو "إ. م. ع"، 24 سنة، بنوع الاشتباه أثناء تواجده بموقف أتوبيسات أسيوط بدائرة قسم شرطة أول أسيوط مستقلًا دراجة بخارية أسيوط.

وبتفتيش المتهم وقائيًا عثر بحوزته على سلاح أبيض، وبالفحص وتطوير مناقشة المتهم تبين قيامة بسرقة الدراجة البخارية من أحد الأشخاص، وتم التوصل لمالك الدراجة البخارية المدعو "م. ع. م"، 36 سنة، واتهم المذكور بسرقتها.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بارتكابه واقعة السرقة وحيازته للسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن النفس، وبالكشف عنه تبين سابقة اتهامه في عدد 8 قضايا ( مخدرات – سرقة – شروع في سرقة وضرب ) ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضيتين آخرتين قضية جنح قسم أول أسيوط " شروع في سرقة " بالحبس لمدة شهر غيابي.

وبالعرض على اللواءمصطفى الرزاز مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات أمر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة.