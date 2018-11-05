عمر بسام يعود لتدريبات المقاصة.. ويوسف يحذر اللاعبين من مباراة الاتحاد

اكد أمين رفعت طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاصة ، شفاء اللاعب عمر بسام مهاجم الفريق ، من اصابته بشد في العضلة الامامية والتي ابعدته عن مباراة بتروجت الاخيرة.





واوضح طبيب المقاصة جاهزية اللاعب من الناحية الطبية للمشاركة في مباراة الاتحاد السكندري ، المقرر لها الخميس المقبل ، ضمن الجولة ال 13 للدوري.



وشارك عمر بسام ، في التدريبات الجماعية للفريق ، التي أقيمت صباح اليوم الاثنين على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي.



وعقد طلعت يوسف المدير الفني ، للفريق جلسة مع لاعبي المقاصة قبل انطلاق المران ، تحدث خلالها عن أهمية الفوز على فريق الاتحاد السكندري وحصد النقاط الثلاث من أجل الاستمرار في المربع الذهبي .



وحذر يوسف اللاعبين من صعوبة اللقاء ، خاصة وأن الاتحاد أخر مبارياته بالدوري تعرض لخسارة من بيراميدز ، وهو ما يجعله يدخل مباراة الخميس وهدفه تحقيق نتيجة ايجابية لتحسين موقفه بالدوري .