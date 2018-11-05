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عمر بسام يعود لتدريبات المقاصة.. ويوسف يحذر اللاعبين من مباراة الاتحاد

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 05:26 م
عمر بسام يعود لتدريبات المقاصة.. ويوسف يحذر اللاعبين من مباراة الاتحاد
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أحمد الهواري
 

اكد أمين رفعت طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاصة ، شفاء اللاعب عمر بسام مهاجم الفريق ، من اصابته بشد في العضلة الامامية والتي ابعدته عن مباراة بتروجت الاخيرة.


واوضح طبيب المقاصة جاهزية اللاعب من الناحية الطبية للمشاركة في مباراة الاتحاد السكندري ، المقرر لها الخميس المقبل ، ضمن الجولة ال 13 للدوري.


وشارك عمر بسام ، في التدريبات الجماعية للفريق ، التي أقيمت صباح اليوم الاثنين على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي. 


وعقد طلعت يوسف المدير الفني ، للفريق جلسة مع لاعبي المقاصة قبل انطلاق المران ، تحدث خلالها عن أهمية الفوز على فريق الاتحاد السكندري وحصد النقاط الثلاث من أجل الاستمرار في المربع الذهبي .


وحذر يوسف اللاعبين من صعوبة اللقاء ، خاصة وأن الاتحاد أخر مبارياته بالدوري تعرض لخسارة من بيراميدز ، وهو ما يجعله يدخل مباراة الخميس وهدفه تحقيق نتيجة ايجابية لتحسين موقفه بالدوري .

المزيد عن: كورة عمر بسام رياضة المقاصة
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