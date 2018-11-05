وزير الطيران المدني يتفقد مطاري طابا الدولي وسانت كاترين (صور)

تفقد صباح اليوم الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، مطاري طابا الدولي وسانت كاترين، يرافقه خلال الجولة الطيار طارق فوزي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات.

ووجه الوزير، بتنفيذ خطة عاجلة لرفع كفاءة تشغيل مطار طابا تشمل صالات السفر والوصول وما بداخلها من أجهزة تأمين مع تحديث الأثاث وطلاء الصالات بما يليق بمكانة قطاع الطيران المدني، واستعدادًا للحركة السياحية المتوقعة خلال المرحلة القادم، مشيرا إلى ضرورة عقد اجتماعات موسعه بين شركتي مصر للطيران والمصرية للمطارات مع قطاع السياحة والمستثمرين للتعاون والتنسيق لزيادة الحركة الجوية بالمطار وتشجيع السياحة الوافدة إلى مناطق الجذب السياحي بجمهورية مصر العربية.

وكما تفقد وزير الطيران مطار سانت كاترين، موجها بضرورة البدء في خطة التطوير الشاملة للمطار ورفع كفاءة التشغيل ومضاعفة المساحة الكلية له وذلك بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار، بالإضافة إلى إنشاء ممر إضافي وحقل طائرات جديد (ترمك) وصالتي سفر ووصول جديدتين ومنطقة انتظار سيارات وإقامة عدد من المنشآت الإدارية والفنية.

وتأتي هذه الجولات في إطار الخطة التي وضعتها وزارة الطيران المدني لتعزيز قدرات وتطوير المطارات المصرية وبخاصة مطارات الجذب السياحي.