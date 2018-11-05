طريقة تحضير شوربة البطاطس

المقادير

3 أكواب (750 مل) مرق دجاج.

كوب (250 مل) ماء.

4 ثمرات بطاطس متوسطة الحجم.

3 ثمرات جزر متوسطة الحجم.

2 ثمرة فلفل أخضر رومي مقطع مكعبات صغيرة.

بصلة متوسطة مفرومة ناعمًا.

2 ملعقة كبيرة (30 مل) عصير ليمون.

2 ملعقة كبيرة (25 جم) زبدة، في درجة حرارة الغرفة.

2 ملعقة كبيرة (25 جم) بقدونس طازج مفروم.

2 ملعقة كبيرة (20 جم) دقيق.

½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) بشر ليمون.

ورقة لورا.

ملح وفلفل أسود.





طريقة التحضير

قشري البطاطس والجزر، واغسليهما جيدًا، ثم قطعيهما إلى مكعبات صغيرة.

على نار متوسطة، ذوّبي الزبدة، ثم أضيفي البصل وقلبيه لمدة 3 دقائق.

أضيفي الجزر وقلبي لمدة 3 دقائق، ثم أضيفي البطاطس لمدة 5 دقاق.

أضيفي الدقيق وقلبي لمدة دقيقة، ثم أضيفي المرق والماء والفلفل الرومي والملح والفلفل الأسود وورقة اللورا، وقلبي جيدًا.

اتركي الشوربة حتى تغلي، ثم غطي القدر، واتركيها على نار هادئة لمدة 30 دقيقة حتى تنضج البطاطس.

أضيفي عصير الليمون وبشر الليمون والبقدونس، وقلبي جيدًا.