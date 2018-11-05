حسام موسى: "زنزانة 7" فيلم إثارة وغموض وسيشهد مفاجأة كبيرة في نهايته

أكد السيناريست حسام موسى، أن فيلمه الجديد "زنزانة 7" الذي يضم كوكبة من النجوم، من نوعية أفلام الإثارة والتشويق والغموض، وسيشهد مفاجأة كبيرة في نهايته.





وقال "موسى"، في تصريح خاص لـ" الفجر الفني ": "فيلم (زانزنة 7)، هو الرابع لي بعد (هو فيه كدة)، و(المشتبه)، و(قلب الأسد)، وفكرته مختلفة وبعيدة تمامًا عن باقي الأفلام، وبدأت في كتابته بعد مسلسل (السر)".





وأضاف: "فكرة الفيلم قائمة على 2 من الأبطال داخل زنزانة، وهما أحمد زاهر ونضال الشافعي، وتكون بينهما علاقة ويخرجا من السجن في نفس التوقيت، ويواجها صعوبات وأحداث غامضة وغريبة جدًا، وكل لما نكتشف شيء ونشعر بأننا فهمنا الموضوع، تظهر أشياء جديدة، وفي النهاية تظهر مفاجأة كبيرة".





وأوضح موسى أن الفيلم يضم كوكبة كبيرة من النجوم، وكل شخص بطل في دوره، وجميع الأدوار مؤثرة، وتابع: "أستطيع أن أقول أن الفيلم مبني على البطولة الجماعية، ونقوم بتصوير بعض المشاهد حاليًا في منطقة سهل حشيش، وأتمنى أن يلاقي إعجاب الجمهور".

"زنزانة 7" يشارك في بطولته نضال الشافعي، أحمد زاهر، إيهاب فهمي، مايا نصري، عبير صبري، منة فضالي، مدحت تيخه، أحمد تهامي، إيمي إسلام، ومنى منير، ، وتأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.



