"برلماني": منتدى شباب العالم يعكس حرص الدولة على دعم الشباب





قال النائب فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن منتدى شباب العالم المقام حاليا بمصر يعكس حرص الدولة على دعم الطاقات الشبابية وتنمية مهاراتهم واكتساب الخبرات، حيث تم مراعاة تمثيل جميع المحافظات المصرية والفئات الشبابية، إضافة إلى أكثر من 5000 شاب من مختلف الدول حول العالم، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، فى حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة، ولفيف من الشخصيات السياسية والعامة، وأصحاب الفكر والرأى.وأضاف "بركات"، أن منتدى شباب العالم خرجت فكرة تنظيمه بعد 6 مؤتمرات للشباب دورية برعاية رئيس الجمهورية استطاع فيها شباب مصر الواعد أن يثبت للعالم كله قدرته على الإبداع والابتكار، وأنه قادر على التعاون والتنسيق والتكامل مع شباب العالم؛ لمواجهة المشكلات والتحديات، واصدار توصيات للمجتمع الدولى من قلب شرم الشيخ مدينة السلام.وأكد عضو مجلس النواب، على أهمية المنتدى فى إرسال رسالة إلى العالم أجمع حول التجربة الحضارية والتنموية التى تحييها مصر، كما يعيد مصر إلى قلب العالم، حيث يجتمع القادة الشباب من جميع دول العالم فى مدينة السلام؛ لمناقشة موضوعات فى غاية الأهمية، وتشغل العقل المجتمعى لشباب العالم المحب للسلام.