المقاصة يعلن جاهزية ريكو لمواجهة الاتحاد

أعلن أمين رفعت طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، عن جاهزية صلاح ريكو لاعب وسط الفريق، للمشاركة في التدريبات استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري، بالدوري العام.





وكان ريكو، غاب عن صفوف الفريق أمام بتروجت، والتي انتهت بفوز الفريق الفيومي بهدف دون رد بالجولة الثانية عشر من الدوري العام، بعد تعرضه للإصابة بالعضلة الخلفية.



