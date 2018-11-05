ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

المقاصة يعلن جاهزية ريكو لمواجهة الاتحاد

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 02:25 م
المقاصة يعلن جاهزية ريكو لمواجهة الاتحاد
طباعة
محمد الصو
 

أعلن أمين رفعت طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، عن جاهزية صلاح ريكو لاعب وسط الفريق، للمشاركة في التدريبات استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري، بالدوري العام.


وكان ريكو، غاب عن صفوف الفريق أمام بتروجت، والتي انتهت بفوز الفريق الفيومي بهدف دون رد بالجولة الثانية عشر من الدوري العام، بعد تعرضه للإصابة بالعضلة الخلفية.


ويلتقي مصر المقاصة الاتحاد السكندري، مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.

المزيد عن: كورة ريكو رياضة المقاصة الدوري الاتحاد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
هيديرسفيلد تاون
-
x
22:00
-
فولهام
الدوري الإسباني
إسبانيول
-
x
22:00
-
أتلتيك بيلباو
الدوري المصري الممتاز
الزمالك
-
x
19:00
-
حرس الحدود
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/5/2018 2:30:01 PM