وزير التعليم عن اختيار أفضل جامعة: "اشتغلنا ليل نهار"

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إنهم عملوا على تنفيذ توجيه الرئيس السيسي بتدشين مسابقة بين الجامعات واختيار أفضل جامعة تم تطويرها بالاعتماد على الموارد الذاتية.





وأشار "السيسي"، خلال جلسة "كيف نبني قادة المستقبل" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، اليوم الإثنين، إلى أنه تم تشكيل لجنة من عدة جهات منها الرقابة الإدارية، ومجلس الجامعات، ومجلس الوزراء؛ لتقوم بجولة على جامعات مصر واختيار المستحق.





وأضاف وزير التعليم العالي: "اشتغلنا ليل نهار.. وكله موثق".





وانطلقت فعاليات منتدى شباب العالم في دورته الثانية مساء السبت من أرض السلام شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور عدد من زعماء وقادة العالم، و52 وفد رسمي، ومشاركة 5 آلاف شاب وفتاة من 160 دولة حول العالم.



