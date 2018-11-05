بطل صنع النصر.. اللواء أحمد عبد الحليم يودع العالم

عُرف بكرهه الشديد للجماعات الإرهابية والتكفيرية، شارك في معظم الحروب التي خاضتها مصر والدول العربية، إذ يعد من أبرز قادة حرب أكتوبر، إنه اللواء أحمد عبد الحليم مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا الذي ودع عالمنا صباح اليوم الإثنين.

أحمد عبد الحليم

اللواء أحمد صلاح الدين عبد الحليم من أبرز قادة حرب أكتوبر وهو مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، من مواليد 2 سبتمبر عام 1931م، حيث تخرج من الكلية الحربية سنة 1950 "سلاح المشاة".

حصل على العديد من الدورات التدريبية ومنها؛ جميع الدورات والفرق التدريبية العامة لضباط المشاة، وكذلك زمالة أكاديمية ناصر العسكرية العليا 77 - 1987.

بعثات خارجية

قاد "عبد الحليم"، عددًا من البعثات، كبعثة قادة سرايا مشاة في إنجلترا 55 - 1956، وكذلك كلية القادة والأركان بالاتحاد السوفيتي - أكاديمية فرونز 59 - 1961.

القيادة

ونظرًا لمشاركته في معظم حروب الدولة المصرية والدول العربية، فإنه كان قائد مدرسة قوات الصاعق ومن مؤسسيها 62 - 1966 وقائد اللواء 31 صاعقة وقائد وحدات الصاعقة في اليمن 1964 وقائد اللواء 135 مشاة مستقل في بورفؤاد خلال حرب أكتوبر 1973 وقائد قطاع بورسعيد 73 - 1974 وقائد الفرقة 23 مشاة ميكانيكي 75 - 1976 ورئيس أركان وقائد الجيش الثاني الميداني 80 - 1983 و رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة 83 - 1986 ومساعد وزير الدفاع 86 - 1987م.

الأوسمة والنياشين

وحول الأوسمة والنياشين التي حصل عليها، فإن "عبد الحليم"، حاز وسام نجمة الشرف العسكرية في حرب أكتوبر، ووسام الجمهورية من الطبقة الثانية، وكذلك نوط الشجاعة العسكري من الطبقة الأولى، ونوط التدريب من الطبقة الأولى "مرتان"، فضلًا عن الحصول على نياشين من الجمهورية السورية، واليمن، والولايات المتحدة الأمريكية.