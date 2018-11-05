برلماني: منتدى شباب العالم بشرم الشيخ فرصة لإعادة النشاط الاستثماري لمصر

قال النائب طارق متولي، عضو مجلس النواب، إن انطلاق منتدى شباب العالم في مصر بمشاركة أكثر من 5000 شاب وفتاة ممثلين لـ160 دولة حول العالم، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين، إضافة إلى رؤساء ورؤساء حكومات بعض الدول المدعوة للمشاركة في فعاليات المنتدى، دليل على أهمية المنتدى الشبابي على الصعيد العالمي، ويمثل فرصة عظيمة للترويج السياحي والاستثماري للدولة.



وأضاف في تصريحات له، إن المنتدى يأتي تأكيدًا على تبنى مصر لثقافة السلام ضد العنف، وأنها دولة مدنية تريد السلام ليس لشعبها فقط، بل للإقليم ولكل دول العالم، مضيفًا أن المنتدى يعتبر فرصة لمخاطبة الإنسانية جمعاء وتجديد مفهوم السلام بما يتلاءم مع مفردات العالم الحديثة وبما يضمن الأمن والأمان لجموع دول العالم، مُوضحا أن مصر لديها فرصة كبيرة للاستفادة من اهتمام وسائل الإعلام ومن خطة التأمين التى وضعتها وزارة الداخلية لمنتدى شباب العالم فى إرسال رسالة إلى كل الدول، مفادها أن مصر آمنة تمامًا، ومستعدة لاستقبال الضيوف، وسيكون نجاح هذه الخطة أبلغ رد على من يشككون فى قدرة مصر على حماية منافذها البحرية والبرية والجوية.



وتابع أن المنتدى كحدث دولى يشجع الكثير من المستثمرين من مختلف دول العالم على استئناف نشاطهم، وإعادة تشغيل المنتجعات والقرى السياحية المغلقة، حيث سيجدون في قدرة مصر التنظيمية للمؤتمر، مؤشرًا جيدًا للاستثمار في مصر، كمناخ صالح لإقامة المشاريع المختلفة، سواء فى قطاع السياحة أو غير ذلك من القطاعات.