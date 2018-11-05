خاص .. "الزملكاوي" عمرو وهبي كلمة السر في حل أزمة الرعاية مع بريزنتيشن





وكان الزمالك قد قرر فسخ التعاقد مع الشركة من طرفه بعد ساعات من التوقيع مع النادي الأهلي لرعاية القلعة البيضاء وما تبعها من أحداث في الأيام الأخيرة .





وعلم " الفجر الرياضي " من مصادره داخل نادي الزمالك أن عمرو وهبي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والمدير التنفيذي ببريزنتيشن تدخل بقوة في الساعات الأخيرة لمحاولة إنقاذ عقد رعاية الزمالك وأكد أنه سيتصدر المشهد في الفترة القادمة لمحاولة تقريب وجهات النظر .





واستجاب وهبي لطلبات إدارة الزمالك بالجلوس لحل جميع المشاكل العالقة وعودة الأمور لأفضل مما كانت عليه في الفترة القادمة .





المعروف أن وهبي كان حارسا للمرمى في فريق الشباب بنادي الزمالك وأسرته من مؤسسين النادي وهو ما يفسر حرصه الواضح على حل الأزمة وعدم التفريط في عقد رعاية النادي الأبيض .





شهدت الساعات الأخيرة بوادر لحل الأزمة بين المسئولين في نادي الزمالك وإدارة شركة بريزنتيشن بشأن رعاية القلعة البيضاء .