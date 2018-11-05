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عاجل.. السيسي يوجه نصيحة إلى الأمهات

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 02:14 م
عاجل.. السيسي يوجه نصيحة إلى الأمهات
السيسي
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هدى عبدالرازق
 
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الأطفال يتعلمون بالمشاهدة، محذرًا من الاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار خلال جلسة "مواقع التواصل الاجتماعي تنقذ أم تستعبد مستخدميها" ضمن فعايات منتدى شباب العالم، اليوم الإثنين، إلى أن الاختراعات قد تكون وسيلة للبناء أو الهدم والاستخدام والوعي بالآثار هو ما يحدد النتيجة، مضيفًا: "الأمهت بيبقوا أعدين وماسكين التليفون في إيدهم.. ولازم ولادهم يتعلموا منهم".

وانطلقت فعاليات منتدى شباب العالم في دورته الثانية مساء السبت من أرض السلام شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور عدد من زعماء وقادة العالم، و52 وفد رسمي، ومشاركة 5 آلاف شاب وفتاة من 160 دولة حول العالم.
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