تصريح مهم للرئيس السيسي بشأن التعليم الفني



وأشار خلال جلسة "كيف نبني قادة المستقبل" ضمن فعايات منتدى شباب العالم، اليوم الإثنين، إلى أننا في حاجة إلى النظر إلى التحديات التي تواجهنا، ونهتم بالتعليم الفني.





وانطلقت فعاليات منتدى شباب العالم في دورته الثانية مساء السبت من أرض السلام شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور عدد من زعماء وقادة العالم، و52 وفد رسمي، ومشاركة 5 آلاف شاب وفتاة من 160 دولة حول العالم.



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لا بد أن نغير ثقافتنا تجاه التعليم الفني، مضيفًا: "ننظر فقط لخريج التعليم الجامعي، ولا نهتم بالتعليم الفني".