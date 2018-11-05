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تصريح مهم للرئيس السيسي بشأن التعليم الفني

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 02:13 م
تصريح مهم للرئيس السيسي بشأن التعليم الفني
السيسي
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هدى عبدالرازق
 
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لا بد أن نغير ثقافتنا تجاه التعليم الفني، مضيفًا: "ننظر فقط لخريج التعليم الجامعي، ولا نهتم بالتعليم الفني".

وأشار خلال جلسة "كيف نبني قادة المستقبل" ضمن فعايات منتدى شباب العالم، اليوم الإثنين، إلى أننا في حاجة إلى النظر إلى التحديات التي تواجهنا، ونهتم بالتعليم الفني.

وانطلقت فعاليات منتدى شباب العالم في دورته الثانية مساء السبت من أرض السلام شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور عدد من زعماء وقادة العالم، و52 وفد رسمي، ومشاركة 5 آلاف شاب وفتاة من 160 دولة حول العالم.
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