للعروس.. تشكيلة فساتين خطوبة تناسب جميع ألوان البشرة (صور)

يتمتع اللون الأرجواني بدرجاته المختلفة بتناسبه مع مختلف ألوان البشرة، كما أنه يمنح المرأة أناقة وجاذبية خاصة، ولذلك نرشح لكِ هذا اللون المميز لتتألقي به في يوم الخطوبة.





ستحبين الموديلات المميزة للـ فساتين بهذا اللون التي برزت في عروض أزياء 2019، والتي تميزت بالتنوع لترضي مختلف الأذواق.





من أجمل فساتين أرجواني للخطوبة، تلك التي قدمها المصمم اللبناني إيلي صعب Elie Saab، مثل الفستان المنفوش بـ التول مع تدرجات الأرجواني الآسرة، والقصّة الأوف شولدر الأنثوية.





كما قدم المصمم موديلات فساتين عصرية وناعمة بهذا اللون، والمزينة بـ الكشاكش والشق الجانبي الطويل.

أيضاً قدم المصمم اللبناني جورج حبيقة Georges Hobeika فستان مخمل باللون الأرجواني بتصميم بسيط وفخم في نفس الوقت، بفضل التطريزات البرّاقة التي تزينه وصيحة الكاب مع الياقة المرتفعة.

وبأسلوب عصري، قدم المصمم اللبناني راني زاخم Rani Zakhem فستان أرجواني بقماش شفاف مع قصّة Off Shoulder وتطريزات على الصدر.





أحببنا أيضاً الفستان الأرجواني المنفوش والمزين بـ الورود الملونة مع أكمام طويلة شفافة من توقيع المصمم اللبناني سعيد قبيسي Saiid Kobeisy.





ومن المصممين العرب الذين أبدعوا في فساتين الخطوبة الأرجواني، المصمم اللبناني داني أطرش Dany Atrache، حيث قدم فستان بتصميم مميز وفريد بالقماش الشفاف مع التطريزات الدائرية التي تزين التنورة.





كذلك قدم المصمم Edward Arsouni فساتين أرجواني مفعمة بالأنوثة، مثل الفستان القصير من الأمام والطويل من الخلف بقماش الستان High Low Dress، والفستان الضيق بصيحة الـPeplum وتنورة حورية البحر Mermaid.





وأبدع المصمم اللبناني زهير مراد Zuhair Murad فستان بقصّة بسيطة وبشق أمامي طويل مع فتحة صدر V وأكمام طويلة شفافة، وإزداد فخامة بالتطريزات البرّاقة.





وقد برزت فساتين الخطوبة بتدرجات الأرجواني الفاتحة والليلكي لدى بعض الماركات، وهي الألوان التي تناسب العروس الرقيقة والناعمة، مثل فستان روزا كلارا Rosa Clara بالتصميم البسيط القصير من الأمام والطويل من الخلف مع فيونكة الصدر.





أيضاً قدمت ماركة سان باتريك San Patrick الفساتين الليلكي البسيطة بالأكمام الدانتيل الشفافة والقصّات العمودية.





وبظلال الأرجواني الهادئة، قدمت ماركة بلومارين Blumarine فساتين أرجواني منفوشة بقماش التول، الفستان الأول بقصّة Strapless مع تنورة بطبقات متدرجة الأطوال، والثاني مزين بكشاكش الأكتاف والورود البارزة على الخصر.



