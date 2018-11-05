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بيان عاجل للاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا بشأن العقوبات الأمريكية ضد إيران

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 12:37 م
بيان عاجل للاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا بشأن العقوبات الأمريكية ضد إيران
العقوبات الأمريكية - أرشيفية
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وكالات
 
قال الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان مشترك، اليوم الاثنين، 5 نوفمبر/تشرين الثاني، إنهم يأسفون لقرار الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على إيران.

وقالوا، في بيان صدر يوم الجمعة وأعيد إصداره مجددا اليوم الاثنين، إنهم سيسعون لحماية الشركات الأوروبية التي‭ ‬ترتبط بتعاملات تجارية مشروعة مع طهران، وذلك وفقا لـ"رويترز".

وأضافوا: "هدفنا حماية اللاعبين الاقتصاديين الأوروبيين الذين لهم تعاملات تجارية مشروعة مع إيران بما يتماشى مع التشريع الأوروبي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231".

وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت أن حزمة العقوبات الجديدة على إيران دخلت حيز التنفيذ، صباح اليوم، وأن العقوبات تطال قطاعين حيويين بالنسبة لإيران وهما النفط والبنوك، وذلك وفقا لقناة "العربية".

وأضافت أن العقوبات الجديدة على إيران تطال 700 من الشخصيات والكيانات، متعهدة بأن تكون العقوبات على إيران الأشد على الإطلاق.

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