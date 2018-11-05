جامعة الأزهر تصدر 5 قرارات عاجلة لمنع حوادث البوابة الرئيسية





عقدت اليوم، جامعة الأزهر، اجتماعا طارئا بحضور نواب رئيس الجامعة والأمين العام واللجنة المعنية من القيادات الأمنية ممثلة فى نائب مدير أمن القاهرة، وقيادات العمليات الخاصة، ووفد من إدارة البحوث المرورية، ونائب محافظ القاهرة؛ لمناقشة وضع حلول عاجلة لتفادي تعرض طلاب الجامعة للمخاطر.





وأفاد المركز الإعلامي لجامعة الأزهر، بأن الاجتماع انتهى بتوصيات عاجلة تتمثل في قيام محافظة القاهرة بالتواصل مع جهاز تعمير القاهرة الكبرى التابع لوزارة الإسكان للتأكيد على بدء تنفيذ كوبريين في طريقي المخيم الدائم والنصر، إضافة إلى قيام محافظة القاهرة بإنشاء سور حديدي بارتفاع ٢ متر وطول ٤٠٠ متر ماعدا مناطق عبور المشاة كمرحلة أولي لمنع أي شخص من عبور الطريق، والالتزام بكباري المشاة التي سيتم البدء في تنفيذها.





كما قرر الاجتماع التأكيد على إدارة المرور، بتواجد الخدمات المرورية بشكل مستمر أثناء الفترة الدراسية، كما قرر الاجتماع إنشاء إشارات مرورية عاجلة وإشارات صوتية أمام باب كلية الطب وباب المخيم الدائم؛ لمنع تعرض الطلاب لأي مخاطر، وتم بالفعل البدء في تنفيذ الإشارات اليوم.





كما قرر أعضاء اللجنة –وفقا لبيان المركز الإعلامي- عقد اجتماع آخر الأحد المقبل؛ لمتابعة ما تم تنفيذه من توصيات خلال هذا الاجتماع لسرعة حل المشكلة.





يشار إلى أنه تم خلال الاجتماع التواصل مع عميد كلية هندسة الأزهر للتواصل مع إدارة الطرق ووضع حلول عملية لوضع أطر السلامة للطلاب والمواطنين معا في هذه المنطقة.