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أحد حضور جلسة "مواقع التواصل الاجتماعي" يثير ضحك السيسي

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 11:02 ص
أحد حضور جلسة مواقع التواصل الاجتماعي يثير ضحك السيسي
السيسي
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هدى عبدالرازق
 
أثار أحد حضور جلسة "مواقع التواصل الاجتماعي تنقذ أم تستعبد مستخدميها"، ضمن فعايات منتدى شباب العالم، اليوم الإثنين، ضحك الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال إنه يحمل قطة بلاستيكية تشبه الهاتف المحمول ليوحي لنفسه أنه يمتلك هاتف محمول، مضيفًا: "أقلد فكرة مستخدمي السيجارة الاليكترونية للإقلاع عن التدخين".

وانطلقت فعاليات منتدى شباب العالم في دورته الثانية مساء السبت من أرض السلام شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور عدد من زعماء وقادة العالم، و52 وفد رسمي، ومشاركة 5 آلاف شاب وفتاة من 160 دولة حول العالم.
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