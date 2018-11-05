مبعوث ميركل لإفريقيا: يجب تحويل ورق التنمية لواقع على الأرض (فيديو)

أكد جونتر نوكي، المبعوث الشخصي للمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل لشمال إفريقيا، أنه يزور شرم الشيخ لثالث مرة بحضور منتدى شباب العالم، لافتا إلى أنه شارك بجلسة إفريقيا 2063 والتي تعكس طموح الشعوب في التنمية وهو ما يريده ويدعمه كل العالم لكون الأجندة تضع إرشادات الأجندة الإفريقية للتنمية خلال الفترة المقبلة.





وأضاف في لقاء خاص مع فضائية "DMC"، اليوم الاثنين، أن التحدي يكمن في كون هذه الأجندة مجرد ورقة ويجب إيجاد طريقة لتحويلها إلى واقع نراه فعليا، وألمانيا لديها شراكة مع دول القارة الإفريقية وتدعم مساعي التنمية في هذه الدول من خلال عروض يتم تقديمها للدعم بينما تحدد دول إفريقيا برامجها بأنفسها.





كما لفت إلى أن منطقة التجارة الحرة في إفريقيا أولوية على أجندة الجلسة والحكومة المصرية تهتم بها بشكل كبير، وألمانيا تدعمها لكون الاندماج الإقليمي والقاري ضروري.



