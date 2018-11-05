جامعة أسيوط تقدم شهادات آمان مجانا لنحو 500 موظف من العمالة المؤقتة

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن قراره بقيام الجامعة بتقديم شهادات آمان مجانا لما يقرب من 500 موظف من مختلف قطاعات الجامعة من العمالة المؤقتة، وهو القرار الذي تم اعتماده بموافقة مجلس الجامعة الصادرة فى جلسته الأخيرة المنعقدة عن شهر أكتوبر.





وأوضح الدكتور طارق الجمال أن قراره يأتى فى إطار حرص إدارة الجامعة على دعم أبنائها من العاملين وتوفير لهم سبل الرعاية الاجتماعية للتيسير عليهم أحوالهم المعيشية، وهو ما يتوافق مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى المطالبة بضرورة توفير تغطية تأمينية للفئات المهشمة والمتمثلة فى العمالة الحرة عن طريق توفير تغطية تأمينية فى صورة شهادة ادخارية.





وأضاف رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة سوف تتكفل بشراء شهادات آمان فئة 500 جنيه للشهادة ليتم توزيعها مجانا على العاملين المنتمين للشريحة الأقل دخلا من العمالة المؤقتة بمختلف قطاعات الجامعة.





وأشار الأستاذ محمود بخيت أمين عام الجامعة، أنه بناء على تكليف رئيس الجامعة فقد تم حصر عدد العاملين المؤقتين ممن يقل دخلهم عن 500 جنيه شهريا ليتم منحهم شهادات آمان الادخارية مجانا، كما انه جارى دراسة إمكانية توفير ذلك النوع من الشهادات للعاملين المؤقتين بالجامعة من أصحاب الدخول الأعلى بإجراءات تيسيريه من الجامعة.