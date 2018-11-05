ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تدريبات شاقة لحراس الأهلي استعدادا لمواجهة الترجي

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 10:46 ص
تدريبات شاقة لحراس الأهلي استعدادا لمواجهة الترجي
طباعة
علي نبوي
 
خاض حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية تحت إشراف مصطفى كمال، مدرب حراس المرمى، خلال المران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

ومنح مدرب حراس المرمى الثلاثي شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي وحدات تدريبية فنية متنوعة في إطار الاستعداد لمواجهة الترجي التونسي الجمعة المقبل في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الأهلي يطير إلى تونس في الثامنة من صباح غدٍ الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة بطل تونس، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
هيديرسفيلد تاون
-
x
22:00
-
فولهام
الدوري الإسباني
إسبانيول
-
x
22:00
-
أتلتيك بيلباو
الدوري المصري الممتاز
الزمالك
-
x
19:00
-
حرس الحدود
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/5/2018 11:10:02 AM