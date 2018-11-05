تدريبات شاقة لحراس الأهلي استعدادا لمواجهة الترجي

خاض حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية تحت إشراف مصطفى كمال، مدرب حراس المرمى، خلال المران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.





ومنح مدرب حراس المرمى الثلاثي شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي وحدات تدريبية فنية متنوعة في إطار الاستعداد لمواجهة الترجي التونسي الجمعة المقبل في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.





يذكر أن الأهلي يطير إلى تونس في الثامنة من صباح غدٍ الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة بطل تونس، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.



