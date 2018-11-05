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تغييرات في تشكيل الأهلي أمام الترجي برادس

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 09:19 ص
تغييرات في تشكيل الأهلي أمام الترجي برادس
الأهلي والترجي
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الفجر الرياضي
 
ينوي الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون إجراء تغييرات على تشكيل الفريق أمام الترجي التونسي برادس في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويدفع كارتيرون بمحمد هاني في مركز الظهير الأيمن كبديل لأحمد فتحي الغائب للإصابة.

ويجهز كارتيرون ميدو جابر للعب في مركز الجناح الأيسر في حالة غياب أحمد حمودي للإصابة على أن يعود إسلام محارب لمركز الجناح الأيمن.

كان الأهلي قد فاز على الترجي التونسي في مباراة الذهاب بنتيجة 3-1 لذلك يحتاج للخسارة بفارق هدف فقط للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا.



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