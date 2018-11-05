مقتل 8 أشخاص وإصابة 16 في سلسلة انفجارات ببغداد

قتل 8 أشخاص وأصيب 16 آخرون بجروح مختلفة في سلسلة انفجارات بعبوات ناسفة ضربت العاصمة العراقية بغداد أمس الأحد.





ونقلت قناة العربية عن مصدر في قوات الأمن العراقية أن قنبلة انفجرت قرب ساحة عدن شمالي بغداد​​​.





ووقعت 3 انفجارات أخرى في شرق المدينة كان أحدها أمام كشك متنقل. كما وقع انفجار خامس شمال شرقي بغداد، بينما انفجرت قنبلة أخرى بالقرب من أحدى المحلات التجارية في جنوبها.





هذا وفي وقت سابق تم الإعلان عن مقتل 2 وإصابة 11 بجروح.



