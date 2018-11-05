ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

مقتل 8 أشخاص وإصابة 16 في سلسلة انفجارات ببغداد

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 08:38 ص
مقتل 8 أشخاص وإصابة 16 في سلسلة انفجارات ببغداد
القوات العراقية
طباعة
وكالات
 
قتل 8 أشخاص وأصيب 16 آخرون بجروح مختلفة في سلسلة انفجارات بعبوات ناسفة ضربت العاصمة العراقية بغداد أمس الأحد.

ونقلت قناة العربية عن مصدر في قوات الأمن العراقية أن قنبلة انفجرت قرب ساحة عدن شمالي بغداد​​​.

ووقعت 3 انفجارات أخرى في شرق المدينة كان أحدها أمام كشك متنقل. كما وقع انفجار خامس شمال شرقي بغداد، بينما انفجرت قنبلة أخرى بالقرب من أحدى المحلات التجارية في جنوبها.

هذا وفي وقت سابق تم الإعلان عن مقتل 2 وإصابة 11 بجروح.

المزيد عن: مقتل 8 أشخاص سلسلة انفجارات بغداد العراق إصابة 16 اخرين
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
هيديرسفيلد تاون
-
x
22:00
-
فولهام
الدوري الإسباني
إسبانيول
-
x
22:00
-
أتلتيك بيلباو
الدوري المصري الممتاز
الزمالك
-
x
19:00
-
حرس الحدود
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/5/2018 9:40:21 AM