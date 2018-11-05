أول رد من الرئيس الإيراني على العقوبات الأمريكية الجديدة

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاثنين، 5 نوفمبر، إن إيران ستبيع النفط وستخرق العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها عليها.





وقال روحاني​، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، "إننا نسعى للحد من تأثير ​العقوبات الأمريكية​ على القطاع الاستثماري الذي يؤدي دورا مهما في الوقت الحالي"، مشددا على أن "أمريكا لن تنجح في تحقيق أهدافها بإضعاف إيران وإحباط الشعب الإيراني"، وذلك وفقا لـ"رويترز".





ولفت الرئيس الإيراني، خلال اجتماعه مع مسؤولي وزارة المالية الإيرانية، إلى أنه "لا بد أن نكون موحدين من أجل إلحاق الهزيمة بأمريكا عمليا"، مؤكدا ان إيران ستتجاوز الأزمة بوحدتها وستجعل ​الولايات المتحدة​ تندم على فعلتها.

وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت أن حزمة العقوبات الجديدة على إيران دخلت حيز التنفيذ، صباح اليوم، وأن العقوبات تطال قطاعين حيويين بالنسبة لإيران وهما النفط والبنوك، وذلك وفقا لقناة "العربية".





وأضافت أن العقوبات الجديدة على إيران تطال 700 من الشخصيات والكيانات، متعهدة بأن تكون العقوبات على إيران الأشد على الإطلاق.



