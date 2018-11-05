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اليوم.. انطلاق أعمال الدورة السادسة لمؤتمر التعاون العربي الصيني

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 07:57 ص
اليوم.. انطلاق أعمال الدورة السادسة لمؤتمر التعاون العربي الصيني
محمد شاكر وزير الكهرباء
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تنطلق أعمال الدورة السادسة لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة وتستمر لمدة أربعة أيام، تحت شعار "طريق واحد حزام واحد: فرص استثمارية واعدة" بتنظيم مشترك بين جامعة الدول العربية (أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء) ووزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية في مصر والهيئة الوطنية للطاقة بجمهورية الصين الشعبية.

المزيد عن: وزارة الكهرباء مصر الصين الشعبية التعاون العربي الصيني البترول
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