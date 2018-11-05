اليوم.. انطلاق أعمال الدورة السادسة لمؤتمر التعاون العربي الصيني

تنطلق أعمال الدورة السادسة لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة وتستمر لمدة أربعة أيام، تحت شعار "طريق واحد حزام واحد: فرص استثمارية واعدة" بتنظيم مشترك بين جامعة الدول العربية (أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء) ووزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية في مصر والهيئة الوطنية للطاقة بجمهورية الصين الشعبية.



