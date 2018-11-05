اليوم.. انطلاق أعمال الدورة السادسة لمؤتمر التعاون العربي الصيني
الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 07:57 ص
تنطلق أعمال الدورة السادسة لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة وتستمر لمدة أربعة أيام، تحت شعار "طريق واحد حزام واحد: فرص استثمارية واعدة" بتنظيم مشترك بين جامعة الدول العربية (أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء) ووزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية في مصر والهيئة الوطنية للطاقة بجمهورية الصين الشعبية.
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