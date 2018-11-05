"إكس فاكتور" يلغي تصويت الجمهور بسبب خلل فني في الصوت

ألغى برنامج "إكس فاكتور" تصويت الجمهور بعد أن تعرضت فقرات العرض لخلل فني في الصوت مساء يوم السبت.





وقال المشاهدون إن صوت لجنة التحكيم وبعض العروض بدت تعاني من خلل، كما أن صوت المتسابقين كان أشبه بصوت شخصية "داليكس" الخيالية.





واعتذرت قناة "آي تي في" التلفزيونية. وقالت إن التصويت سيؤجل إلى حلقة يوم الأحد.





ويُعتقد أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ البرنامج الغنائي، الذي يمتد عمره إلى 15 عاما، التي يُلغى فيها التصويت.





وبدأ المشاهدون يواجهون مشكلات في الصوت خلال فقرة يقدمها داني تيتلي، واستمر الخلل الفني حتى أغنية أنتوني راسيل.





وظهرت رسالة على الشاشة تقول : "نعتذر عن التداخل المؤقت في الصوت".





كما ظهرت رسالة أخرى في نهاية البرنامج تقول: "بسبب خلل فني، سوف يُلغى تصويت الليلة. وسوف يُجرى أثناء حلقة الغد".

ولم تكن الحلقة مقدمة من خلال بث مباشر، بل سبق تسجيلها في عصر يوم السبت، لذا لم يشر مقدم البرنامج ديرموت أوليري إلى مشكلات الصوت.

ودعا المشاهدون قناة "آي تي في" على وسائل التواصل الاجتماعي إلى تأجيل التصويت.

وكتب مقدم البرامج التلفزيونية، فيليب تشوفيلد، الذي يقدم برنامج "هذا الصباح" يقول : "لا إنهم جميعا (شخصية) داليكس في برنامج إكس فاكتور".

كما سخر مستخدم وقال إن برنامج إكس فاكتور يحتاج إلى بعض مستحلبات الحلق.

وقال آخرون إنهم اضطروا إلى تغيير القناة، اعتقادا منهم أن مشكلات الصوت ذات صلة بأجهزتهم، كما اعتقد البعض أنها مؤثرات صوتية بمناسبة احتفالات "الهالوين".



