صلاح حسب الله: ثورة يناير خلفت جروحًا اقتصادية وثقافية وسلوكية

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن استبدال المؤسسات بفوضى تنهي الدول سيكون لصالح كيانات دول نعرفها، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية كانت تخاف من الدولة المصرية القوية ولا تستطيع استخدام السلاح.





وأضاف "حسب الله"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه أحمد موسى، أن الفوضى التي ضربت مصر بعد عام 2011، شجعت بعض الجماعات الإرهابية على الطمع في السلطة والحكم.





وتابع المتحدث باسم البرلمان، إن ثورة يناير 2011 خلفت جروحًا اقتصادية وثقافية وسلوكية عميقة، موضحا أنه كان في شباب وطني خرج في ثورة يناير مؤمن بفكرة التغيير، لكن علاج مشكلات الوطن بهذا الشكل لم يكن صحيحًا.



