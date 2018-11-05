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فينيسيوس جونيور يثير أزمة كبيرة بين نجوم ريال مدريد

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 06:35 ص
فينيسيوس جونيور يثير أزمة كبيرة بين نجوم ريال مدريد
فينيسيوس جونيور
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عمر عبد العزيز
 

نجح البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد في الظهور بشكل مميز تحت قيادة الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني المؤقت للفريق.

 

وقاد فينيسيوس الملكي للفوز على بلد الوليد بهدفين نظيفين بالأمس في الجولة 11 من الليجا، حيث نجح في تسجيل الهدف الأول للفريق.

 

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية بأن فينيسيوس تسبب في غضب لاعبي الملكي داخل غرفة خلع الملابس نظرا لتلقيهم جميعا صافرات الاستهجان من جماهير الميرينجي على عكسه حيث استقبلته الجماهير في البرنابيو بحفاوة وصفقوا له عقب تسجيل الهدف وهو ما زاد الحسد من اللاعبين له.

 

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن نجوم الملكي يرون أن فينيسيوس سيأخذ مكانا في تشكيلة الفريق الأساسية والويلزي جاريث بيل يدرك ذلك بشكل جيد والذي هاجمته الجماهير وأطلقت عليه صافرات الاستهجان بعكس النجم البرازيلي.

 

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم تصريحات سولاري بأن فينيسيوس سيحصل على فرصته بالتدريج إلا أن لاعبين مثل بنزيما وإيسكو وماريانو وأسينسيو يرون أن البرازيلي سيكون منافسا كبيرا لهم وسيقلل من فرصهم في المشاركة.

 


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