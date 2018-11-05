اخبار ريال مدريد - تغريدة توني كروس تثير غضب جماهير النادي الملكي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن تغريدة النجم الدولي الإسباني توني كروس لاعب ريال مدريد الساخرة، تنقلب إلى بالون رصاص بالنسبة لجماهير النادي الملكي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الآس" الإسبانية، فقد أدلى توني كروس بتعليق على "تويتر" يشير إلى فوز ريال مدريد 2-0 على بلد الوليد، وهذا لم يعجب بعض من المشجعين.

ويعتقد العديد من جماهير ريال مدريد أنه لم يكن من الملائم من كروس أن يقوم بنشر مثل هذه التغريدة الساخرة، وشعر البعض أنه كان غير مألوف بشكل خاص من كروس أن يسخر من الفريق بالنظر إلى كيفية كفاحهم للحصول على ثلاث نقاط في البرنابيو، إضافة إلى تراجع مستواه هذا الموسم.