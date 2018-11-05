فؤاد علام يحذر من مخطط أمريكي لزرع الفتنة في مصر



وأضاف "علام"، في تصريحات تلفزيونية، أن هذا المخطط للمنطقة العربية ككل، وكانوا يحددون مصر رقم واحد ثم لبنان، ثم السودان، ولكن ما حدث على الأرض أن لبنان كانت رقم واحد ثم السودان، ولم يحدث هذا في مصر.



وشدد على أن المخطط له عدة محاور، وهي محور سياسي، ومحور اقتصادي، ومحور اجتماعي، وومحور ثقافي، ومحور إعلامي، ومحور بيئي، لافتا إلى أن المجلس القومي لمكافحة الإرهاب سيضع خطة لمكافحة ذلك.

كشف اللواء فؤاد علام، عضو المجلس القومى لمكافحة الإرهاب، أن هناك خطة أمريكية موجودة لتفتيت المجتمع المصري، وزرع الفتنة فيه، وهو موجود منذ عام 1968.