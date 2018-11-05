من هو "خالد العطوي" صانع الجيل الذهبي للمنتخب السعودي الشاب ؟

كتب المدرب خالد العطوي اسمه في السجلات الذهبية، بعدما قاد الأخضر الشاب إلى التتويج بلقب كأس آسيا تحت 19 عامًا، للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 26 عامًا.

واستهل خالد العطوي، صاحب الـ41 عامًا، مشواره التدريبي كمساعد لمدرب شباب العيون في منافسات موسم 2006/ 2007، وفي الموسم التالي درب ناشئي العيون من المنطقة الشرقية.

وانتقل العطوي بعد ذلك إلى الدوري الممتاز للناشئين، حيث عمل كمساعد مدرب لفريق الفتح موسم 2008/ 2009، وعاد موسم 2010/ 2011 إلى شباب العيون كمدرب، ثم تولى قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي العيون لمدة 4 مواسم.

وقاد خالد العطوي نادي العيون إلى منافسات دوري الدرجة الثانية، وتحقيق بطولة المنطقة عام 2012، وتمكن من الصعود به إلى دور الدرجة الأولى بعد ذلك.

وبدأ العطوي مهمته مع المنتخب السعودي الشاب في عام 2015، وقاده في منافسات دورة كأس الخليج العربي 2016، وحقق معه اللقب، ويواصل الأخضر التألق تحت قيادته؛ ويحصد لقب دورة دبي الدولية هذا العام.

وتألق الأخضر الشاب تحت قيادة العطوي بشكل لافت في بطولة كأس آسيا 2018 التي أُقيمت في إندونيسيا، حيث حقق الفوز في مباريات دور المجموعات؛ ليصعد إلى ربع النهائي بالعلامة الكاملة.

وأطاح الأخضر الشاب مع خالد العطوي بالمنتخب الأسترالي من ربع نهائي البطولة الآسيوية، ليضمن المشاركة في كأس العالم 2019 في بولندا، ويفوز على اليابان في نصف النهائي، ليواجه كوريا الجنوبية في المباراة النهائية، ويتغلب عليها بهدفين لهدف.

ويملك خالد العطوي أرقامًا مميزة مع المنتخب السعودي تحت 19 عامًا، حيث قاده لتحقيق الفوز في 16 مباراة، ولم يخسر أو يتعادل في أي لقاء، وحصد 3 ألقاب، واكتشف العديد من اللاعبين المميزين ليكونوا سندًا لأخضر الكبار خلال الفترة المقبلة.