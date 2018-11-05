مفاجأة سارة لعشاق "Hitman’s Bodyguard"

يعود مجددًا كل الممثلين ريان رينولدز صامويل جاكسون وسلمى حايك، لتصوير الجزء الثانى من فيلم الأكشن والإثارة Hitman’s Bodyguard، المقرر طرحه عام 2020 فى دور العرض العالمية.

"Hitman’s Bodyguard" تدور أحداثه فى إطار من التشويق والإثارة، حول أفضل حارس شخصى فى العالم، والذى يتم تكليفه بحراسة قاتل محترف، إذ أن هذا القاتل مطلوب للإدلاء بشهادته أمام محكمة العدل الدولية، وهنا يجب على الاثنين أن ينحيا خلافتهما جانبًا، وأن يعملا معًا من أجل الوصول إلى المحكمة فى الوقت المحدد، الفيلم من تأليف باتريك هيوز، ومن إخراك توم أوكنور.





يذكر أن الجزء الأول حقق إيرادات بلغت 168 مليون دولار خلال فترة عرضه فى أكثر من 3,377 دور عرض سينمائى داخل الولايات المتحدة، منذ طرحه فى أغسطس عام 2017.