قبل ساعات من غلق الباب.. طريقة إضافة المواليد وتحديث بيانات البطاقات التموينية



وعرض مقطع فيديو يوضح إجراءات الإضافة والتأكد من صحة البيانات خطوة بخطوة تسهيلا على المواطنين لإجراء تلك الخطوات من المنزل.







استعرض عمرو محمد، المنسق الإعلامي لوزارة التموين، خلال لقاء خاص مع فضائية "ten"، خطوات إضافة المواليد الجدد وتحديث بيانات البطاقات التموينية من خلال الموقع الاليكتروني الذي حددته الوزارة.