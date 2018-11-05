حمادة صدقي: أزمة المونديال لا يتحملها كوبر بمفرده

أكد حمادة صدقي المدير الفني السابق لمنتخب مصر للشباب، أن هيكتور كوبر المدير الفني السابق للفراعنة لا يتحمل وحده الظهور السىء للمنتخب فى المونديال

وقال صدقي فى تصريحاته لبرنامج الماتش والذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "كوبر أنجز مهمات كبيرة مع منتخب مصر.. وصل لنهائي أمم أفريقيا وتأهل لكأس العالم".

وأردف: "ظهور منتخب مصر بهذا الشكل في كأس العالم لا يتحمله كوبر وحده".

وتابع: "كوبر لم يفشل مع منتخب مصر.. لو تغيرت نتيجة السعودية لكان شكلنا أصبح أفضل".

وأتم: "بعض الأمور الإدارية لم تُنفذ بشكل جيد وكانت سبب في ظهور مصر بهذا الشكل في كأس العالم".



