موعد مباراة ليفربول ضد النجم الأحمر بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

يستضيف فريق النجم الأحمر الصربي على ملعبه نظيره ليفربول الإنجليزي مساء يوم غدٍ الثلاثاء والموافق 6 نوفمبر في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول ضد النجم الأحمر بدوري أبطال أوروبا

ويلتقي النجم الأحمر مع ليفربول الانجليزي على ملعبه، غدًا الثلاثاء في تمام الساعة 7:55 بتوقيت مدينة القاهرة، و8:55 بتوقيت مكة المكرمة، 9:55 بتوقيت الإمارات.

وتمكن ليفربول من الفوز على النجم الأحمر في مباراة الذهاب برباعية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة.

ويأتي ترتيب المجموعة الثالثة قبل الجولة الرابعة كالتالي:

1- ليفربول: 6

2- نابولي: 5

3- باريس سان جيرمان: 4

4- النجم الأحمر: 1

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفررول والنجم الأحمر الصربي بالجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري الابطال عبر قناة "بي إن سبورت 1" بصوت حفيظ دراجي.

كما ستكون مباراة الريدز بقيادة محمد صلاح ضد النجم الاحمر بلجراد مذاعة عبر قنوات مجانية مثل "SuperSport 5 Africa" الجنوب أفريقية بجانب "بي تي سبورت 3" البريطانية.

تابع البث المباشر لمباراة ليفربول والنجم الأحمر عبر موقع الفجر الرياضي