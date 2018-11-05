ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

الأنبا مكاريوس: التفكير في بناء مزار لشهداء المنيا

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 02:29 ص
الأنبا مكاريوس: التفكير في بناء مزار لشهداء المنيا
الأنبا مكاريوس
طباعة
حازم رفعت
 
قال الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا وأبوقرقاص، إن هناك نية في بناء مزار ضخم لشهداء دير الأنبا صموائيل المعترف، الأسبوع المقبل عقب الإنتهاء من استقبال العزاء.

وأكد «مكاريوس»، في تصريح خاص لبوابة «الفجر»، إن المزار سيكون على مساحة ضخمة وسيتم إنشاءه في مدينة المنيا، لإتاحة الفرصة للجميع التبارك به، موضحًا أن المزار لن يتم بناءة في دير الأنبا صموئيل لخطورة الطريق المؤدي له.

وأضاف أن المزار سيضم شهداء دير الأنبا صموئيل فقط، مؤكدًا أنه لم يتم تحديد المكان الذي يتم فيه بناء المزار في الوقت الحالي ولكن سيكون داخل المدينة، والتفكير فيه عقب الإنتهاء من استقبال العزاء. 

يذكر ان نيافة الأنبا مكاريوس، ترأس صباح أمس الأحد، صلاة قداس تذكار الثالث للشهداء بكنيسة الأمير تاردس الشطبي بالمنيا.

المزيد عن: الأنبا مكاريوس اخبار مصر أقباط
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
هيديرسفيلد تاون
-
x
22:00
-
فولهام
الدوري الإسباني
إسبانيول
-
x
22:00
-
أتلتيك بيلباو
الدوري المصري الممتاز
الزمالك
-
x
19:00
-
حرس الحدود
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/5/2018 3:20:07 AM