الأنبا مكاريوس: التفكير في بناء مزار لشهداء المنيا

قال الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا وأبوقرقاص، إن هناك نية في بناء مزار ضخم لشهداء دير الأنبا صموائيل المعترف، الأسبوع المقبل عقب الإنتهاء من استقبال العزاء.





وأكد «مكاريوس»، في تصريح خاص لبوابة «الفجر»، إن المزار سيكون على مساحة ضخمة وسيتم إنشاءه في مدينة المنيا، لإتاحة الفرصة للجميع التبارك به، موضحًا أن المزار لن يتم بناءة في دير الأنبا صموئيل لخطورة الطريق المؤدي له.





وأضاف أن المزار سيضم شهداء دير الأنبا صموئيل فقط، مؤكدًا أنه لم يتم تحديد المكان الذي يتم فيه بناء المزار في الوقت الحالي ولكن سيكون داخل المدينة، والتفكير فيه عقب الإنتهاء من استقبال العزاء.





يذكر ان نيافة الأنبا مكاريوس، ترأس صباح أمس الأحد، صلاة قداس تذكار الثالث للشهداء بكنيسة الأمير تاردس الشطبي بالمنيا.



