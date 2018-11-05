مدحت صالح يحيي حفلا فنيا على مسرح سيد درويش بالإسكندرية (صور)









أقيم على مسرح دار أوبرا الإسكندرية حفلًا فنيًا للفنان الكبير مدحت صالح بمشاركة صولو بيانو الفنان عمرو سليم والفنانة مروة ناجى، وذلك بمصاحبة فرقة الحفني للموسيقى بقيادة المايسترو هشام نبوى، فى ليلة فنية جديدة من ليالي مهرجان الموسيقى العربية الـ27.شارك بالحفل عازف القانون العراقى الفنان فرات قدوري وفرقته الموسيقية، وقد بدأ الفاصل الأول من الحفل بفقرة موسيقية للفنان فرات قدورى وفرقته الموسيقية، حيث تضمن البرنامج مجموعة من مؤلفاته هى غزل عشتار.. نور عينى.. دجلة الخير.. فلفل وبهار.. هلال العيد.. يا حلو من الفلكلور العراقى ووداعا جواتيمالا.وبالفقرة الثانية من الفاصل الأول شدت الفنانة مروة ناجي بمجموعة من الأغانى التراثية منها أن سلم على من الفلكلور الشعبى..ان كنت ناسى..الوداع..وحياة عينيك..قال جانى بعد يومين.. واختتمت مروة الفاصل الأول رائعة أم كلثوم أمل حياتي.وأحيا الفاصل الثاني من الحفل الفنان الكبير مدحت صالح، وقد استقبله جمهور الإسكندرية بالتصفيق الحار كما هنأه الجمهور بعيد ميلاده الذى يتزامن مع حفل اليوم، وشاركه الفنان عمرو سليم بعزف صولو على البيانو، حيث قدم ميدلي لأغاني الفنان الراحل فريد الاطرش.ثم قدم مدحت مجموعة رائعة من أغاني التراث منها قارئة الفنجان.. تملى فى قلبي، ومن أغانيه قدم زى ما هى حبها.. برمي السلام.. بحلم على قدي.. يا بنت القلب.. ماشى فى ضلها.. كوكب تاني.. زى ما إنت عايز.. حبيبي يا عاشق.. بنتي وحبيبتى.. الدنيا لو هتيجى.. وحياة من خلقك.وتستمر فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الـ27 حتى الـ12 من نوفمبر الجارى بمسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور والمركز الثفافي بطنطا.