حمادة صدقي يطالب بتاجيل الحكم على أجيري

طالب حمادة صدقي، مدرب منتخب مصر الأسبق، بتأجيل الحكم على المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب الفراعنة حتى يخوض مباراة بها ضغط نفسي عال وأمام فريق قوي.

وأضاف حمادة صدقي خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج "الماتش"، على قناة صدى البلد، أنه في حالة خوض مباراة مع فريق قوي تظهر حينها إمكانيات المدير الفني للمنتخب.

وكشف مدرب منتخب مصر الأسبق، أن المنافسة شرسة في القارة الإفريقية خاصة أن فرق السنغال ونيجيريا والمغرب اتسمت بالشراسة في منافسات كأس العالم 2018 بروسيا.