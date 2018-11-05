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حمادة صدقي يطالب بتاجيل الحكم على أجيري

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 01:41 ص
حمادة صدقي يطالب بتاجيل الحكم على أجيري
حمادة صدقي
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عمرو مصطفى
 

طالب حمادة صدقي، مدرب منتخب مصر الأسبق، بتأجيل الحكم على المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب الفراعنة حتى يخوض مباراة بها ضغط نفسي عال وأمام فريق قوي.

 

وأضاف حمادة صدقي خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج "الماتش"، على قناة صدى البلد، أنه في حالة خوض مباراة مع فريق قوي تظهر حينها إمكانيات المدير الفني للمنتخب.

 

وكشف مدرب منتخب مصر الأسبق، أن المنافسة شرسة في القارة الإفريقية خاصة أن فرق السنغال ونيجيريا والمغرب اتسمت بالشراسة في منافسات كأس العالم 2018 بروسيا.

المزيد عن: منتخب مصر رياضة حمادة صدقي اخبار رياضة اجيري
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