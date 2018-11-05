سفيرة ذوي الاحتياجات الخاصة عن جلوسها بجوار السيسي: "شرف ليا"

أبدت ندى أحمد، إبنة محافظة الإسكندرية، وسفيرة ذوي الاحتياجات الخاصة، سعادتها البالغة لجلوسها بجوار الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات جلسة "دور قادة العالم في بناء واستدامة السلام"، في اليوم الثاني من انطلاق منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ.



وجاء إختيار إبنة الإسكندرية خريجة التعليم الفني، للجلوس بجوار الرئيس، دعما لها ولنجاحها الذي حققته من قبل في المسابقات الدولية.



وقالت ندى: "شكرًا لإتاحتي شرف الجلوس بجوار فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في منتدي شباب العالم ٢٠١٨، كانت من أروع لحظات حياتي بتلقيبي لقب سفيرة ذوي القدرات العظيمة".



وتابعت: "سوف أبذل كل جهودي لكى أحقق أهداف ذوى القدرات العظيمة، وإتحاتهم فرص لصناعة كل ما بداخلهم من تطوير وانجازات، انها البداية وليست النهاية".