مدرب المنتخب السابق: بداية موفقة لأجيري.. والمنافسة في إفريقيا شرسة

يرى حمادة صدقي مدرب منتخب مصر الأسبق، أن صعود أجيري بالمنتخب لكأس الأمم الافريقية 2019 بداية يتمناها أي مدرب.

وقال صدقي فى تصريحاته لبرنامج الماتش والذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "تأهلنا لأمم أفريقيا مبكرا يمنح أجيري الفرصة لتجربة اكبر عدد من اللاعبين".

وأردف: "بدايته جيدة مع المنتخب، تأهلنا لكأس الأمم، بداية يتمناها أي مدرب جديد".

وأكد: "لا يمكن الحكم على تجربة أجيري الآن، لابد من تأجيل الحكم لما بعد خوض مواجهات امام منتخبات كبيرة".

وأتم: "المنافسة فى أفريقيا ستكون شرسة للغاية، مستوى السنغال ونيجيريا والمغرب بالمونديال أكبر دليل".