يوسف: الإعلان عن قائمة الأهلي للنهائي الإفريقي قبل السفر لتونس بساعة ونصف

تعجب محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي، من الأخبار التى تتداولها وسائل الإعلام سواء كانت المرئية والمسموعة بشان أخر إستعدادات الفريق للنهائي الافريقي.

وقال يوسف في مداخلة هاتفية له ببرنامج "نجم الجماهير" الذي يُقدمه الإعلامي أبو المعاطي زكي عبر فضائية "LTC"، :"بنشوف العجب في الأهلي كل يوم أخبار لا تمت للواقع بصلة.. مش هنمسك كل خبر ونجري وراء صاحبه ونشوفه مين اللى قال أو مصدره".

وأضاف المدرب العام للأهلي: "لم نستقر حتى الان على الأسماء التى سيصطحبها الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق وسيتم الإعلان عن القائمة قبل السفر بساعة ونصف".