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فؤاد علام: إسرائيل لها دور هام في نشأة الجماعات المارقة منذ أيام حسن البنا

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 05:50 ص
فؤاد علام: إسرائيل لها دور هام في نشأة الجماعات المارقة منذ أيام حسن البنا
اللواء فؤاد علام
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نعيم يوسف
 
قال اللواء فؤاد علام، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، إن اليهود كانوا يدعمون الحركة التجارية لجماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف "علام"، في تصريحات تلفزيونية، أنه عند القبض على عناصر جماعة الإخوان عام 1954، قام شخص يهودي بإخفاء مجموعة من الإخوان في "بنسيون" سيدة يهودية.

وشدد على أن إسرائيل لديها دور هام في نشأة هذه الجماعات المارقة، منذ أيام حسن البنا.
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