فؤاد علام: إسرائيل لها دور هام في نشأة الجماعات المارقة منذ أيام حسن البنا



وأضاف "علام"، في تصريحات تلفزيونية، أنه عند القبض على عناصر جماعة الإخوان عام 1954، قام شخص يهودي بإخفاء مجموعة من الإخوان في "بنسيون" سيدة يهودية.



وشدد على أن إسرائيل لديها دور هام في نشأة هذه الجماعات المارقة، منذ أيام حسن البنا.

قال اللواء فؤاد علام، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، إن اليهود كانوا يدعمون الحركة التجارية لجماعة الإخوان المسلمين.