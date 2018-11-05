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مواجهات منتظرة في ثمن نهائي كأس ألمانيا

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 12:50 ص
مواجهات منتظرة في ثمن نهائي كأس ألمانيا
بايرن ميونيخ
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وكالات
 

أفرزت قرعة ثمن نهائي كأس ألمانيا التي سحبت أمس الأحد عن بعض المواجهات المنتظرة أبرزها بين بايرن ميونيخ وهيرتا برلين.

 

وسيحاول بايرن ميونيخ المتراجع مؤخراً إيجاد مكان له في ربع النهائي خاصة وأنّ مباريات دور الستة عشر ستقام اوائل فبراير المقبل، ووقتها قد يجد وصيف المسابقة بايرن نفسه بعد مستواه المتفاوت الممتد منذ بداية الموسم.

 

ويلاقي بايرن ميونيخ هيرتا برلين، بينما يلعب لايبزيج مع فولفسبورج، وبورسيا دورتموند مع فيردر بريمن، شالكه أمام فورتونا دوسلدورف وهامبورج (درجة ثانية) أمام نورنبرج.

 

وفي اللقاءات الأخرى سيلعب هيدنهيم (درجة ثانية) وباير ليفركوزن، وهولستين كييل (ثانية) وأوغسبورج، ودويسبورغ (ثانية) مع بادربورن (ثانية).

 

وخرج آينتراخت فرانكفورت حامل اللقب من الدور الأول للمسابقة.

 

 

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